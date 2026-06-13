Güemes la pasó mal en el sur bonaerense y sufrió un duro cachetazo ante Temperley

El Gaucho cayó 4-1 en la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional y sigue en zona baja de la tabla.

Hoy 17:58

El Club Atlético Güemes no pudo sostener la ventaja inicial y terminó cayendo por 4-1 ante Temperley, en un partido correspondiente a la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional.

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El conjunto santiagueño había comenzado mejor, con un gol de Thomas Amilivia a los 6 minutos, pero rápidamente llegó la reacción del local: Lorenzo Monti igualó a los 24', y Facundo Krüger marcó nuevamente a los 27' del primer tiempo. En el segundo tiempo, Krüger volvió a anotar a los 12 minutos y Fernando Brandán selló la goleada a los 30 minutos.

El panorama para Güemes se complicó aún más con la expulsión de Facundo Melillán sobre los 30 minutos del primer tiempo, lo que condicionó el resto del encuentro.

Con esta derrota, Güemes queda antepenúltimo con 19 puntos. El equipo azulgrana buscará recuperarse el próximo domingo, cuando reciba a Gimnasia de Jujuy en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, en uno de los partidos pendientes de la cuarta fecha.