Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 14º
X
Somos Deporte

Güemes la pasó mal en el sur bonaerense y sufrió un duro cachetazo ante Temperley

El Gaucho cayó 4-1 en la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional y sigue en zona baja de la tabla.

Hoy 17:58
Güemes Temperley

El Club Atlético Güemes no pudo sostener la ventaja inicial y terminó cayendo por 4-1 ante Temperley, en un partido correspondiente a la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto santiagueño había comenzado mejor, con un gol de Thomas Amilivia a los 6 minutos, pero rápidamente llegó la reacción del local: Lorenzo Monti igualó a los 24', y Facundo Krüger marcó nuevamente a los 27' del primer tiempo. En el segundo tiempo, Krüger volvió a anotar a los 12 minutos y Fernando Brandán selló la goleada a los 30 minutos.

El panorama para Güemes se complicó aún más con la expulsión de Facundo Melillán sobre los 30 minutos del primer tiempo, lo que condicionó el resto del encuentro.

Con esta derrota, Güemes queda antepenúltimo con 19 puntos. El equipo azulgrana buscará recuperarse el próximo domingo, cuando reciba a Gimnasia de Jujuy en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, en uno de los partidos pendientes de la cuarta fecha.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción por la muerte de un menor que fue trasladado sin vida al Hospital Regional
  2. 2. "Siempre en nuestros corazones": despiden con profundo dolor en las redes sociales a Agustín Miranda
  3. 3. Alemania fue contundente y aplastó a Curazao en su debut en el Mundial 2026
  4. 4. Incendiaron una casa tras una denuncia por abuso sexual y terminaron detenidos: hay cuatro acusados presos
  5. 5. En vivo: Países Bajos y Japón ponen primera en el Mundial con un duelo que promete
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT