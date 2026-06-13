Japón sorprendió y se lo empató a Países Bajos en su debut mundialista

La Naranja Mecánica lo ganaba, pero en el cierre del partido los asiático empataron el duelo 2 a 2 por la primera fecha del Grupo F.

Hoy 19:10

Prometía ser uno de los grandes partidos de la fase de grupos y no defraudó. Países Bajos y Japón empataron 2 a 2 en un encuentro cambiante, intenso y cargado de emociones por la segunda fecha del Mundial 2026. En un estadio de Dallas, los dos seleccionados pasaron de protagonizar un primer tiempo muy cerrado a regalar un segundo tiempo espectacular que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante los primeros 45 minutos predominó la cautela. Ambos equipos se estudiaron demasiado, con pocas llegadas y mucho juego en sectores reducidos del campo. Sin embargo, todo cambió en el complemento. Los espacios comenzaron a aparecer y tanto neerlandeses como japoneses aprovecharon cada oportunidad para lastimar. Los goles llegaron en ráfaga y el espectáculo terminó siendo uno de los mejores de lo que va de la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman parecía tener el triunfo en sus manos, pero terminó pagando caro su decisión de replegarse en los minutos finales. El ingreso de Nathan Aké por Ryan Gravenberch le quitó creatividad al equipo europeo y le permitió a Japón adelantar líneas con mayor confianza. Los asiáticos no bajaron los brazos y encontraron el empate sobre el cierre gracias a la insistencia de un equipo que volvió a demostrar personalidad ante una potencia mundial.

Entre los puntos más altos de los japoneses estuvieron el arquero Zion Suzuki, la conducción de Nakamura, autor de uno de los goles, el despliegue de Daichi Kamada y el desequilibrio constante de Takefusa Kubo. El seleccionado asiático volvió a confirmar que ya no sorprende a nadie y que está preparado para competir de igual a igual frente a cualquier rival.

Por el lado de Países Bajos, hubo rendimientos que dejaron dudas. Tijjani Reijnders tuvo poca influencia en la generación de juego, Donyell Malen apareció aislado en varios pasajes y Cody Gakpo mostró destellos de su calidad, aunque sin la regularidad necesaria para marcar diferencias. Los neerlandeses encontraron sus mejores momentos a través de las pelotas detenidas, una vía que también terminó siendo clave para que los japoneses alcanzaran la igualdad.

Con este empate, el grupo quedó completamente abierto de cara a la última fecha. Más allá del resultado, Países Bajos y Japón entregaron un encuentro memorable, de esos que explican por qué el Mundial sigue siendo el torneo más apasionante del planeta. Una verdadera fiesta del fútbol que mantuvo a todos pegados al televisor hasta el pitazo final.