Elecciones 2026: consultá el padrón y conocé dónde votás este domingo en Santiago del Estero

Se elegirán intendentes y autoridades municipales en 25 municipios de la provincia y en la Comisión Municipal de Donadeu. El padrón permite verificar el establecimiento, la mesa y el número de orden para emitir el voto.

Hoy 08:30

El padrón electoral para las elecciones municipales de este domingo 2 de agosto ya se encuentra disponible y permite a los electores conocer el establecimiento de votación, el número de mesa y el orden asignado para emitir el sufragio.

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En esta oportunidad, los santiagueños elegirán intendentes y autoridades municipales en 25 de los 28 municipios de la provincia y en la Comisión Municipal de Donadeu, donde también se desarrollará una elección especial.

Los comicios abarcarán municipios de primera, segunda y tercera categoría, además de la elección del nuevo comisionado municipal de Donadeu, en el departamento Alberdi, tras el fallecimiento de la autoridad electa.

Los principales candidatos

En la ciudad Capital competirán Mario Benavente (Frente Cívico), Beatriz Yunes (La Libertad Avanza), Facundo Pérez Carletti (Despierta Santiago), Marianella Lezama Hid (Frente Renovador y Progresista), Natalia Neme (UCR), Roxana Trejo (MST-Nueva Izquierda) y Jorge Mussetti (Frente Primero Santiago).

En La Banda se presentan Roger Nediani (Frente Compromiso y Unidad), Llamil Abdala (Frente Cívico), Miguel Torres (La Libertad Avanza), Lorena Gladys Bazán (Despierta Santiago), Pablo Mirolo (Frente Renovador y Progresista), Luciano Rodríguez (Somos Nosotros Somos Bandeños-UCEDE/PRI), Julio César Scabuzzo (Proyecto Sur) y Gustavo Miranda (Fuerza Vecinal).

En Las Termas de Río Hondo competirán Paula Cánepa (Frente Cívico), Domingo "Mingo" Gatella (Partido Justicialista), Dante Donadel (La Libertad Avanza) y José Fares Ruiz (Frente Primero Termas).

En Añatuya los candidatos son Julio Castro (Partido Justicialista), Rubén Timofeijuk (Frente Encuentro Cívico) y Eugenia Coppede (La Libertad Avanza).

En Frías buscarán la intendencia Mauricio Bustamante (Encuentro Cívico), Humberto Salim (Partido Justicialista), Lucas Sequeira (La Libertad Avanza) y Juan Manuel Baracat (Liber.Ar).

En Monte Quemado competirán Felipe Cisneros (Frente Cívico), Carlos Hazam (Partido Justicialista) y Cristian Salazar (La Libertad Avanza).

En Quimilí se presentan Alberto "Cuchu" Díaz (Frente del Pueblo), Diego Ponti (Partido Justicialista) y Rodrigo Tévez (La Libertad Avanza).

En Fernández los postulantes son Yanina Iturre (Frente Cívico), Eduardo Cameranesi (Frente Cívico-MEP), Carlos Silva (Partido Justicialista) y Mauro Alberto Farías (La Libertad Avanza).

También habrá elecciones en Forres, Villa Ojo de Agua, Bandera, Loreto, Campo Gallo, Pampa de los Guanacos, Nueva Esperanza, Los Juríes, Pozo Hondo, Colonia Dora, Los Telares, Suncho Corral, San Pedro de Guasayán, Selva, Sumampa, Tintina y Pinto, donde competirán candidatos de distintos espacios políticos.

Los municipios de primera categoría que renovarán autoridades son Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Añatuya y Frías. Los de segunda categoría son Quimilí, Fernández, Loreto y Monte Quemado, mientras que los de tercera categoría son Bandera, Campo Gallo, Colonia Dora, Forres, Los Juríes, Los Telares, Nueva Esperanza, Pampa de los Guanacos, Pinto, Pozo Hondo, San Pedro de Guasayán, Selva, Sumampa, Suncho Corral, Tintina y Villa Ojo de Agua.