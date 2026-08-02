Violento robo en una ferretería: el dueño se resistió y fue asesinado de un disparo

El crimen ocurrió en Mar del Plata. Ricardo Raúl Ruiz, de 48 años, falleció tras ser trasladado al hospital, mientras que los sospechosos fueron capturados horas después.

Hoy 09:08

Un ferretero de 48 años fue asesinado durante un intento de robo en su negocio del barrio Malvinas Argentinas, en Mar del Plata. La víctima, identificada como Ricardo Raúl Ruiz, recibió un disparo en el pecho cuando perseguía a los dos delincuentes que acababan de escapar de su negocio. Ambos sospechosos fueron detenidos pocas cuadras después del crimen.

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El hecho ocurrió pasadas las 14 del jueves en la ferretería Bener, ubicada sobre Libertad 7769. De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por el fiscal Carlos Russo y efectivos de la comisaría sexta, dos jóvenes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta Honda Biz, descendieron del vehículo e ingresaron al comercio a robar tras amenazar de muerte al dueño.

Como no hubo testigos dentro del local, todavía no pudo establecerse con precisión qué ocurrió durante el asalto. Sin embargo, las cámaras de seguridad registraron que, segundos después, los dos asaltantes salieron corriendo mientras eran perseguidos por Ruiz.

En ese momento, el comerciante les arrojó un objeto que, según los investigadores, sería el mango de un hacha o de un pico. Fue entonces cuando uno de los delincuentes respondió: se escucharon dos disparos y uno de los proyectiles impactó en el pecho del hombre, que cayó gravemente herido.

Las detonaciones alertaron a vecinos de la cuadra, que salieron para asistir a la víctima mientras los atacantes escapaban a pie y abandonaban la motocicleta en el lugar.

Ruiz fue trasladado de urgencia en una camioneta utilitaria al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Ingresó con una herida de arma de fuego en el pecho, fue llevado inmediatamente al quirófano, pero murió pocos minutos después a raíz de la gravedad de las lesiones.

Tras recibir el alerta, efectivos de la comisaría sexta desplegaron un operativo que permitió localizar y detener a los dos sospechosos a pocas cuadras de la escena del crimen.

Según la información a la que accedió el medio La Capital, los detenidos fueron identificados como Alan Alberto Ovejero, de 25 años, y Tomás Hoste, de 23. Ambos son mayores de edad y serían ampliamente conocidos en distintos sectores de la ciudad, especialmente en los barrios Malvinas Argentinas, Coronel Dorrego, 9 de Julio y Libertad.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un arma calibre .32, que sería la utilizada en el ataque. Por su parte, el fiscal Carlos Russo convalidó las detenciones e imputó a ambos por el delito de homicidio criminis causa, a la espera de la audiencia de formalización.

En la escena del crimen trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, mientras que las actuaciones fueron supervisadas por la Jefatura Departamental. La investigación continúa para reconstruir con precisión la secuencia del intento de robo que terminó con el asesinato del comerciante.