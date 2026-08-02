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"Se han abierto el 100% de las mesas de toda la provincia, la expectativa es que la gente participe"

Así lo expresó el candidato a intendente de la Capital del Frente Cívico Mario Benavente tras emitir su voto en el Colegio San Francisco.

Hoy 09:42
Mario Benavente

El candidato a intendente por el Frente Cívico, Mario Benavente, emitió su voto en el Colegio San Francisco y destacó el normal desarrollo de los comicios y la importancia de la participación ciudadana.

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“Es una jornada alegre porque es un día de la democracia, es muy importante”, expresó tras sufragar.

En ese sentido, remarcó que desde las primeras horas se registra movimiento en los centros de votación. “La gente se está movilizando desde temprano. Se han abierto el 100% de las mesas en toda la provincia, y eso es clave para que todos puedan emitir su voto”, señaló.

Asimismo, insistió en la relevancia de la concurrencia a las urnas: “La expectativa es que la gente participe”.

Finalmente, Benavente indicó que seguirá de cerca el desarrollo de la jornada junto a su equipo de trabajo desde el búnker del Frente Cívico, donde monitorearán cualquier eventualidad que pudiera surgir.

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