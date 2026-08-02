Marianella Lezama Hid votó en la Escuela Sarmiento y llamó a la participación ciudadana

La candidata a intendente por el frente Libres del Sur destacó la importancia de la jornada electoral y remarcó que será “esencial” la conformación del próximo Concejo Deliberante.

Hoy 10:33

La candidata a intendente por el frente Libres del Sur, Marianella Lezama Hid, emitió su voto este domingo en la Escuela Sarmiento, en el marco de las elecciones municipales que se desarrollan en Santiago del Estero.

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Tras sufragar, la dirigente convocó a la ciudadanía a acercarse a las escuelas para participar de la jornada democrática.

En ese sentido, Lezama Hid remarcó la importancia de estos comicios para definir el rumbo de la ciudad durante los próximos años.

“Vamos a poner en juego en esta elección los próximos cuatro años de nuestra ciudad, cómo queremos vivir. Así que es una jornada importante, por eso es fundamental la participación”, señaló.

La candidata también indicó que, hasta el momento, la jornada se desarrollaba con normalidad. “Por el momento viene todo tranquilo, esperemos que termine en paz”, afirmó.

Además, sostuvo que el proceso electoral no marca el final del compromiso de su espacio político con la ciudad.

“Nosotros hemos terminado una campaña, pero esta elección no termina nuestro compromiso con Santiago. Vamos a seguir, pase lo que pase, comprometidos y construyendo una alternativa que sea real para poder cambiar las cosas”, manifestó.

Finalmente, Lezama Hid puso el foco en la integración del cuerpo legislativo municipal y destacó: “Es esencial la conformación del próximo Concejo Deliberante”.