La ministra de Justicia destacó la importancia de la jornada electoral

Matilde O’Mill emitió su voto en la Escuela Nicolás Avellaneda y llamó a los santiagueños a participar con responsabilidad para fortalecer la democracia.

Hoy 11:33

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, expresó su expectativa por la participación de los santiagueños en las elecciones municipales de este domingo, luego de emitir su voto en la mesa Nº 74 de la Escuela Nicolás Avellaneda de la ciudad Capital.

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Tras sufragar, destacó que la jornada electoral se desarrolla con normalidad en todos los distritos de la provincia y convocó a la ciudadanía a participar con responsabilidad para fortalecer la democracia.

“Este es un día que nos convoca a la democracia. La participación es la que marca el futuro y la construcción de una ciudad”, expresó, al tiempo que manifestó su expectativa de que aumente la concurrencia de votantes durante el transcurso del día.