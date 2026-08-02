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Jorge Mussetti votó y llamó a los vecinos a “defender el futuro de cada barrio”

El postulante por el frente Primero Santiago destacó la importancia de la participación ciudadana y aseguró que la elección marcará el rumbo de los próximos cuatro años.

Hoy 11:54

El candidato a intendente de la Capital por el frente Primero Santiago, Jorge Mussetti, emitió su voto este domingo en la mesa 250 de la Escuela Sor María Antonia de Paz y Figueroa, en el marco de las elecciones municipales.

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Tras sufragar, destacó el normal desarrollo del inicio de los comicios y remarcó el valor de la participación ciudadana. “Cada vecino hoy va a ser protagonista con su voz”, expresó.

En ese sentido, señaló que “cada voto cuenta como uno, es igual al del vecino del lado”, y sostuvo que en esta jornada se define “el futuro de cada barrio y también de nuestra ciudad en su conjunto”.

Mussetti calificó la elección como una jornada “emocionante” luego de meses de trabajo y compromiso de los distintos espacios políticos. Además, convocó a los santiagueños a acercarse a las urnas: “Ojalá que la concurrencia sea masiva”.

Finalmente, remarcó la importancia de estos comicios al señalar que “cuatro años es mucho” y que la elección definirá cómo se construirá la ciudad durante el próximo período.

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