Zamora: "Los desafíos municipales actuales son por una política nacional que va quitando recursos"

Así lo expresó el senador Gerardo Zamora tras emitir su voto en el Hogar Escuela Eva Perón. Destacó además la importancia de planificar para las comunas y de las autonomías municipales.

Hoy 12:12

El senador Gerardo Zamora emitió su voto en el Hogar Escuela Eva Perón y se refirió a la importancia de la autonomía municipal, la planificación de las ciudades y los desafíos que atraviesan actualmente las comunas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Zamora sostuvo que la autonomía de los municipios es un concepto que debe ser defendido y planteó la necesidad de discutir aspectos vinculados al calendario electoral. “La autonomía municipal es algo que siempre defenderemos. De hecho, no deberíamos votar este año, pero hay que discutirlo constitucionalmente para ver si la gente quiere votar separado como ahora o junto a las elecciones provinciales”, expresó.

El legislador recordó su experiencia como intendente y destacó la relevancia de la planificación urbana. “He sido intendente y recuerdo que los primeros años fueron difíciles, había una gran recesión y había que pelear mucho para mantener los espacios urbanos”, señaló.

En ese sentido, mencionó el crecimiento de la infraestructura de la ciudad con la construcción de nuevos accesos y remarcó la importancia de proyectar el desarrollo a largo plazo. “Planificar es muy importante, por eso le pido a todos los ciudadanos que participen y que durante estas horas que quedan se acerquen a votar”, afirmó.

Al analizar la situación actual de los municipios, Zamora atribuyó parte de las dificultades a la reducción de recursos provenientes del Gobierno nacional. “Hoy los desafíos son por una política nacional que va quitando recursos. Hasta que esto pase deberemos ser cuidadosos en los gastos y en la planificación presupuestaria”, sostuvo.

Además, señaló que uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad está vinculado a la situación económica. “Hay un gran desafío para la gente porque existe un problema como la falta de ingresos, la falta de trabajo y el endeudamiento”, indicó.

Respecto al desarrollo de la jornada electoral, aseguró que no recibió reportes de inconvenientes. “No he tenido informes de problemas, todas las mesas están funcionando y hasta el momento es una elección tranquila. Esperamos igualar la concurrencia de las elecciones provinciales”, manifestó.

Finalmente, Zamora destacó el valor institucional de los comicios: “Más allá de los resultados, lo importante es consolidar la democracia”.