Niccolai: "La mejor forma de participar en democracia es acudir a votar"

El ministro de Desarrollo Social emitió su voto en la Escuela Nicolás Avellaneda de la ciudad Capital, destacó que la jornada electoral se desarrolla con normalidad y tranquilidad en toda la provincia e instó a la ciudadanía a participar de los comicios.

Hoy 12:55

El ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, emitió su voto en la Escuela Nicolás Avellaneda de la ciudad Capital y destacó que la jornada electoral se desarrolla “con absoluta paz y tranquilidad” en toda la provincia.

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Tras sufragar, señaló que durante las primeras horas hubo escasa concurrencia, aunque a partir de las 10 comenzó a incrementarse el movimiento de votantes. Además, remarcó que no se registraron incidentes y que el proceso se lleva adelante con total normalidad.

En ese sentido, convocó a la ciudadanía a participar de los comicios. “La mejor forma de participar en democracia y de establecer los rumbos y destinos de nuestras comunidades es acudir a votar. Cada ciudadano debe expresar su decisión a través del voto”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que estas elecciones representan una oportunidad para que los santiagueños definan, con su voto, el rumbo de sus ciudades durante los próximos cuatro años.