Votó Claudia de Zamora: "Me encanta que los jóvenes participen, hay que abrir la cabeza y escucharlos"

La Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora emitió su voto en el colegio Mater Dei de la ciudad de La Banda, minutos antes de las 13 horas.

Hoy 13:05

La Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora emitió su voto en el colegio Mater Dei de la ciudad de La Banda, en el marco de las elecciones municipales.

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Tras sufragar, subrayó el valor del acto electoral como herramienta fundamental del sistema democrático. “Votar es muy importante para fortalecer la democracia”, expresó.

En relación al desarrollo de la jornada, señaló que se vive con normalidad. “En todas las elecciones se repite que hasta que se acomodan y abren las mesas, y además con la mañana fresca, la gente comienza a salir a media mañana. Pero es una jornada cívica normal, respetuosa. Lo importante es participar”, indicó.

Ledesma Abdala puso especial énfasis en la participación de las nuevas generaciones. “Me encanta que los jóvenes participen, que se sumen a trabajar en política, son el presente además del futuro. Algunos creen que porque son jóvenes no son sabios y sí, lo son, más ahora que tienen acceso a tanta tecnología e información. Hay que abrir la cabeza y escucharlos”, afirmó, y agregó: “Lo digo como madre de adolescentes que votaron por primera vez el año pasado”.

Asimismo, consideró que cada elección tiene un significado especial para la ciudadanía. “Las elecciones siempre son un plebiscito. En La Banda se elige además el defensor del pueblo, quien tiene que escuchar al vecino y tiene mucha cercanía, muchas veces más incluso que el intendente”, sostuvo.

Finalmente, comentó cómo continuará su jornada. “Ahora voy a acompañar a mis hijos a votar y, después del almuerzo, seguiré los comicios en la sede del Frente Cívico”, concluyó.