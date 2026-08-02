“Es el proyecto más importante que vamos a impulsar este año”: Milei ratificó la reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que fue enviado al Congreso y entró en la Cámara de Diputados. Luego de presentarlo por cadena nacional, el mandatario dijo que se trata del “proyecto más importante” que van a impulsar en los próximos meses.

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En una entrevista que le concedió a Diario Río Negro, el Presidente dijo que “no alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario". “Desterrar la inflación es la única forma de proteger el esfuerzo de los argentinos”, aseguró.

Milei destacó que “la misión única (del BCRA) de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne".

El mandatario dijo también que deben “blindar a los Presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso".

Milei además confirmó su plan para llevar a cero las retenciones al campo, como había adelantado hace una semana en La Rural: “El campo es una de las principales prioridades, tanto desde lo moral como desde lo económico. Desde lo moral, el campo paga, por culpa de las retenciones, más impuestos comparativos que el resto de la economía, y es una injusticia que han cargado a cuestas mucho tiempo y que, con el tiempo, buscaremos eliminar de forma definitiva”.

El Presidente dijo que “para crecer, Argentina, como cualquier país, debe aprovechar aquello en lo que es competitiva”. “La minería y la energía son dos sectores en los que Argentina tiene todo para competir a nivel global, y es lógico que sean los primeros sectores en desarrollarse, pero eso no significa que vayan a ser los únicos”.

El mandatario volvió a respaldar al campo: “En la medida en que la economía y el superávit crezcan, podremos seguir bajando impuestos para seguir volviendo más competitiva al resto de la economía. Desde lo económico, el campo es el principal motor de este país, ha llegado a generar casi la totalidad de las divisas netas en el pasado, y hoy sigue generando más de la mitad, por lo que sacarle la mochila del Estado de encima nos seguirá permitiendo expandir la economía del país. Tal como dije, este círculo virtuoso nos permitirá bajar impuestos a todos, volviéndonos más y más competitivos en distintos sectores, nuevos y viejos, a lo largo del tiempo”.

El Presidente dijo que es posible sostener una baja en las retenciones al campo y otros impuestos sin descuidar el orden fiscal: “Claro que es posible, es lo que estamos haciendo desde el primer momento y el orden fiscal sigue firme, no hay contradicción alguna entre una y otra. Desde que asumimos ya hemos bajado impuestos por el equivalente a 2,5 puntos del PBI, y al mismo tiempo somos el gobierno que más crecimiento del PBI tiene para este mes de gestión, comparado con los cuatro anteriores".

Milei destacó el recorte del gasto por 15% del PBI, que dijo que les permitió devolverles “miles de millones de dólares al sector privado", que se reinvirtieron voluntariamente “en lugar de financiar obligadamente los caprichos de un gobernante”. A su vez, destacó las reformas, con las que dijo que empezó a mejorar la productividad, y la liberación “del potencial de sectores exportadores de alta productividad como energía y minería”, sobre las que planteó que “lograrán ponerle punto final a esta tragedia que implica que todo el país dependa del agro”.