A los 79 años, Francisca Sandoval votó por primera vez en Añatuya: “Nunca es tarde para alzar la voz”

Una historia cargada de emoción se vivió este domingo en la jornada electoral de Añatuya, donde Francisca Sandoval, de 79 años, pudo votar por primera vez en su vida.

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La mujer emitió su sufragio en la mesa 1723 de la Escuela Técnica N° 4, luego de muchos años en los que no pudo ejercer su derecho ciudadano debido a una particular situación relacionada con su documentación.

Según explicaron sus familiares, durante mucho tiempo varias personas figuraban con el mismo número de documento, lo que impedía que Francisca apareciera correctamente en los padrones electorales y pudiera participar de los comicios.

Este año, tras obtener su nuevo DNI, finalmente su nombre fue incorporado al padrón y pudo cumplir con un anhelo que esperó durante décadas.

“Nunca es tarde para alzar la voz. Esto también es democracia: que nadie se quede afuera”, expresaron sus familiares, quienes la acompañaron junto a nietos, amigos y vecinos del barrio La Leñera.

Con emoción, destacaron la importancia de este momento y valoraron el acompañamiento de toda la comunidad en una jornada que significó para Francisca la posibilidad de ejercer, por primera vez, un derecho que durante años le había sido negado.