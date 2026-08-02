Video inédito: así llegó la bandera de Malvinas a los jugadores de la Selección Argentina

Una hincha descubrió, dos semanas después del Mundial, que había grabado el instante en el que la bandera cayó desde la tribuna al campo de juego tras la victoria ante Inglaterra.

Hoy 14:47

La victoria de la Selección Argentina por 2-1 ante Inglaterra, en las semifinales del Mundial 2026, dejó una de las imágenes más emotivas del torneo: los jugadores celebrando con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

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Este sábado apareció un video inédito que muestra cómo la bandera llegó hasta los futbolistas. Las imágenes fueron compartidas por una hincha que descubrió que había registrado el momento de manera accidental.

“Capté el momento en que tiraron la bandera de las Malvinas, sin darme cuenta. Dos semanas después de volver del Mundial, me pongo a ver mis videos y fotos. Ahí estaba, me di cuenta de que sin querer había filmado el momento. Tremendo”, escribió junto a la publicación.

Lo Celso encontró la bandera sobre el campo

En el video puede observarse cómo la bandera cae desde la tribuna y termina sobre el césped. Giovani Lo Celso, quien no había sumado minutos durante el encuentro, la encontró y decidió levantarla.

Cuando leyó la inscripción, el mediocampista la mostró hacia las tribunas. Luego, junto a Lisandro Martínez y Cristian Romero, la sostuvo mientras los jugadores saltaban y cantaban durante los festejos.

Finalmente, Lo Celso dejó la bandera desplegada sobre el terreno de juego. Los fotógrafos presentes captaron la escena y la imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La historia detrás de la bandera

Después del partido surgieron numerosos interrogantes sobre el origen del trapo. La incógnita comenzó a aclararse cuando un usuario publicó una fotografía de la bandera sobre un mueble, aparentemente dentro de una habitación de hotel.

“La pintó el primo de mi cuñada. Es un pedazo de sábana del hotel”, explicó.

De esta manera, se conoció que la bandera había sido confeccionada de manera improvisada por hinchas argentinos antes de terminar en manos de los jugadores.

La polémica posterior al festejo

La celebración también generó repercusiones fuera del campo. El presidente Javier Milei cuestionó la actitud de los futbolistas al considerar que “no son parte de la diplomacia” y que se trató de “un actuar imprudente”.

El mandatario sostuvo que el fútbol no debe mezclarse con la política y aseguró que el reclamo argentino por las Islas Malvinas debe continuar por la vía diplomática.

Por su parte, la FIFA abrió un expediente para determinar si la exhibición de la bandera puede ser considerada una manifestación política, algo prohibido por su reglamentación.