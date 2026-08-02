La China Suárez organiza una fiesta temática para el cumpleaños de Amancio

La China Suárez celebró el cumpleaños de su hijo Amancio con una fiesta temática que incluyó inflables y decoraciones de la Selección Argentina.

Hoy 15:28

La China Suárez regresó de Italia y organizó un festejo de cumpleaños exclusivo para su hijo Amancio Vicuña, quien recientemente cumplió seis años. La fiesta, con temática de la Selección Argentina, presentó animadores caracterizados como Lionel Messi y Diego Maradona, un castillo inflable albiceleste y una máquina atrapa peluches con figuras del equipo nacional.

Las imágenes compartidas por la actriz en sus historias de Instagram mostraron a un niño radiante, rodeado de sus hermanas y amigos. Sin embargo, notablemente ausente en las fotos estuvo su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

El evento se llevó a cabo un día después de un festejo íntimo que organizó Benjamín Vicuña, padre de Amancio, al que la actriz no asistió. Al día siguiente, Suárez asumió la organización del evento, que incluyó globos celestes y blancos, gigantografías de la Scaloneta, un metegol inflable y una ambientación que convertía el jardín de su casa en un mini estadio.

Uno de los momentos más fotografiados fue la imagen familiar frente a la mesa de cumpleaños. La China posó junto a Amancio y sus hijas mayores, Rufina Cabré y Magnolia Vicuña, con los personajes de Messi y Maradona a los costados. En su historia, escribió: “Gracias a todos por venir. Fue un día perfecto”.

Los detalles del festejo compartidos por Suárez revelaron la magnitud del evento. Amancio disfrutó de un mini Jeep gris, jugó al básquet y se divirtió en una máquina atrapa peluches cargada con muñecos de la Selección Argentina.

La ausencia de Icardi en las imágenes fue un tema de conversación entre los seguidores de la actriz. Aunque el futbolista había compartido una historia dedicada a Suárez, la actriz no republicó esa publicación, lo que generó especulaciones.

Entre los detalles personales compartidos, la actriz mostró una foto de una tarta de frutas rojas, etiquetando a la persona que la preparó. La elección de la temática de la Selección Argentina no fue casual, dado que Amancio ha crecido en un hogar donde el fútbol es esencial, y Suárez ha mostrado previamente el fanatismo del niño por el equipo nacional.