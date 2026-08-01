Barracas Central volvió a festejar ante Riestra y sigue como líder con puntaje ideal

El Guapo venció al Malevo por 1-0 en Bajo Flores y sumó su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura.

Hoy 17:38

Barracas Central derrotó este domingo por 1-0 a Deportivo Riestra, como visitante, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, y sostuvo su puntaje perfecto en el certamen.

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Luego de un primer tiempo discreto y con pocas situaciones claras, las modificaciones realizadas por el cuerpo técnico del Guapo terminaron inclinando el desarrollo del partido.

Gonzalo Maroni, exfutbolista de Boca, convirtió el único gol del encuentro y le permitió a Barracas sumar una nueva victoria en el campeonato.

Deportivo Riestra intentó reaccionar, pero no consiguió llegar al empate y terminó sufriendo una nueva derrota ante su público.

Los próximos partidos

Por la cuarta fecha, Riestra volverá a jugar como local frente a Estudiantes, el próximo sábado desde las 14.45.

Barracas Central, por su parte, visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo, desde las 17.45, con el objetivo de prolongar su comienzo perfecto.