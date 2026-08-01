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Mitre pegó en los momentos justos y logró un triunfazo en su visita a Ciudad de Bolívar

El Aurinegro se impuso por 2-0 en Buenos Aires para recuperar la sonrisa en la Primera Nacional.

Hoy 17:02

Mitre consiguió una valiosa victoria este domingo al derrotar por 2-0 a Ciudad de Bolívar, como visitante, por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El equipo dirigido por Claudio “Pampa” Biaggio fue efectivo en los momentos decisivos y logró reencontrarse con el triunfo en territorio bonaerense.

La apertura del marcador llegó a los 14 minutos del primer tiempo. Favio Cabral quedó frente al arquero local Rufinetti y definió con de gran forma para establecer el 1-0.

Maldonado sentenció el partido con un golazo

Mitre logró sostener la diferencia ante los intentos del conjunto local y encontró el segundo tanto a los 22 minutos del complemento.

Mateo Maldonado sacó un potente zurdazo dentro del área que se metió en el ángulo y selló el 2-0 definitivo para el Aurinegro.

Con esta victoria, el conjunto santiagueño alcanzó los 25 puntos y escaló hasta el 13º puesto de la Zona A.

En la próxima fecha, Mitre buscará prolongar su recuperación cuando reciba a Defensores de Belgrano.

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