EN VIVO | Boca visita a Newell’s con la urgencia de conseguir su primer triunfo en el Clausura

El Xeneize jugará este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa después de su sufrida clasificación en la Copa Sudamericana. Arruabarrena analiza realizar hasta cuatro cambios.
Boca visitará este domingo a Newell’s, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO ► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3 – OPCIÓN 4 – OPCIÓN 5
Boca visitará este domingo a Newell’s, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.
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► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3 – OPCIÓN 4 – OPCIÓN 5