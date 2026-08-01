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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 AGO 2026 | 27º
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EN VIVO | Boca visita a Newell’s con la urgencia de conseguir su primer triunfo en el Clausura

El Xeneize jugará este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa después de su sufrida clasificación en la Copa Sudamericana. Arruabarrena analiza realizar hasta cuatro cambios.

Hoy 17:40
Boca Newells

Boca visitará este domingo a Newell’s, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

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TEMAS Club Atlético Newell’s Old Boys Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Boca Juniors
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