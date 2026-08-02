Dos hombres detenidos por tráfico de cocaína en Salta

La Justicia Federal ha dictado seis meses de prisión preventiva para dos hombres acusados de transportar 446 kilos de cocaína en un camión cisterna interceptado en Santiago del Estero, mientras un tercer implicado permanece prófugo.

Hoy 16:57

La Justicia Federal ha formalizado una investigación que lleva a la detención de dos hombres acusados de trasportar 446 kilos de cocaína ocultos en un sofisticado doble fondo de un camión cisterna. Esta operación se llevó a cabo tras la intervención del juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, quien dictó una prisión preventiva de seis meses a pedido de la fiscal general adjunta, Mariana Gamba Cremaschi, y del auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier.

Los acusados, según la investigación, habían transportado la cocaína entre el 27 y el 29 de julio desde un galpón en Salta, que ya se encontraba bajo vigilancia de la Gendarmería Nacional. Este galpón se localiza sobre la Circunvalación Oeste, cerca del acceso a Rosario de Lerma.

Tras seguir el recorrido del camión hasta Las Lajitas, luego a Pichanal y finalmente a Monte Quemado en Santiago del Estero, los gendarmes realizaron un primer control sin detectar la droga. Sin embargo, inconsistencias en las explicaciones del conductor llevaron a un segundo control con scanner móvil y perros detectores, que reveló anomalías en la parte trasera del vehículo.

El camión fue trasladado a un puesto de la Dirección General de Aduanas donde, tras varias horas de trabajo, se descubrió un sophisticado compartimento oculto con un sistema de cierre hidráulico. En su interior, se encontraron 11 bolsas con un total de 420 paquetes de cocaína, sumando 446 kilos en total.

Tras el hallazgo, el conductor del camión fue detenido. Posteriormente, se arrestó al presunto líder de la organización en Salvador Mazza, quien estaba preparando su fuga al enterarse que el transporte no había llegado a su destino.

En el operativo, se secuestraron más de 20 celulares y se reportó que la pareja del acusado intentó ocultar 65 mil dólares y varios teléfonos móviles, arrojándolos a la vivienda de un vecino durante la irrupción de Gendarmería. Un tercer sospechoso continúa prófugo, con un pedido de captura nacional e internacional.

Esta causa se origina de una investigación de la PROCUNAR NOA sobre los conocidos 'bombardeos de droga', una modalidad que implica el lanzamiento de cargamentos de cocaína desde aeronaves en campos del sur salteño. La fiscalía argumentó la gravedad del caso por la gran cantidad de droga secuestrada y el riesgo de fuga, lo que llevó al juez a otorgar un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación penal.