Grave accidente en Las Termas: un motociclista lucha por su vida tras chocar con una camioneta

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche en el barrio Soberanía Nacional. La víctima permanece internada en estado crítico.

Hoy 08:14

Un motociclista se encuentra en grave estado tras protagonizar un violento siniestro vial ocurrido minutos antes de la medianoche del sábado en la intersección de República Argentina y República de Siria, en el barrio Soberanía Nacional de Las Termas de Río Hondo.

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De acuerdo con el informe policial, el hecho se registró alrededor de las 23:55, cuando una motocicleta Honda CG, conducida por Alberto Exequiel Zurita (28), colisionó —por causas que aún se investigan— con una camioneta Ford blanca guiada por Ricardo Alejandro González (27).

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas.

El parte médico indicó que el joven ingresó en estado de coma, con un traumatismo encéfalo craneano severo. Los estudios revelaron una hemorragia y una extensa fractura occipitoparietal, sin lesiones en la columna cervical. Además, presentó un cuadro de desaturación, por lo que debió ser intubado para asistencia respiratoria.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Cecilia Pérez Vicens, se ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos, la realización de una inspección ocular y la elaboración de un croquis ilustrativo, además de mantener informada a la Fiscalía sobre la evolución del estado de salud del motociclista. En tanto, el conductor de la camioneta quedó demorado mientras avanzan las actuaciones judiciales.