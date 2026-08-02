Central Córdoba, con agenda confirmada para las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura

La Liga Profesional confirmó la programación de las próximas cuatro jornadas. El Ferroviario afrontará tres partidos como visitante y solamente uno en condición de local.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó este domingo la programación correspondiente a las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026.
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En ese tramo del campeonato, Central Córdoba tendrá una agenda exigente, ya que disputará tres encuentros fuera de Santiago del Estero y solamente uno como local.
El recorrido comenzará el lunes 10 de agosto, cuando el Ferroviario visite a Unión desde las 21.15, por la cuarta fecha de la Zona A.
Seis días después, el equipo santiagueño volverá a presentarse ante su público. Será el domingo 16 de agosto, desde las 15, frente a Instituto.
Por la sexta jornada, Central Córdoba visitará a Tigre el lunes 24 de agosto, a partir de las 19.
La serie de compromisos se cerrará el sábado 29 de agosto, cuando el Ferroviario enfrente a Talleres desde las 21.30.
Fecha 4 – Lunes 10 de agosto
21.15: Unión vs. Central Córdoba.
Fecha 5 – Domingo 16 de agosto
15.00: Central Córdoba vs. Instituto.
Fecha 6 – Lunes 24 de agosto
19.00: Tigre vs. Central Córdoba.
Fecha 7 – Sábado 29 de agosto
21.30: Talleres vs. Central Córdoba.
Viernes 7 de agosto
19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)
21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Sábado 8 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)
14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)
17.00 Tigre – River (Zona B)
19.15 Boca – Vélez (Zona A)
21.30 Independiente – Platense (Zona A)
21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Domingo 9 de agosto
15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)
17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)
20.15 Argentinos – Racing (Zona B)
Lunes 10 de agosto
19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)
21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)
Martes 11 de agosto
21.00 Talleres – Lanús (Zona A)
Viernes 14 de agosto
20.30 Racing – Banfield (Zona B)
Sábado 15 de agosto
14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)
14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)
16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)
19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)
19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
21.15 Platense – Boca (Zona A)
Domingo 16 de agosto
15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)
15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)
18.00 River – Argentinos (Zona B)
20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)
Lunes 17 de agosto
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)
17.00 Lanús – Independiente (Zona A)
19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)
21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)
Viernes 21 de agosto
14.30 Aldosivi – Unión
20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo
Sábado 22 de agosto
16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.)
16.00 Atlético Tucumán – Instituto
18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza.
21.00 Newell’s – Banfield
21.00 Huracán – Deportivo Riestra
Domingo 23 de agosto
14.45 Sarmiento – Estudiantes
14.45 Barracas Central – Platense
17.00 Belgrano – Defensa y Justicia
19.15 River – Vélez
21.30 Racing – Boca
Lunes 24 de agosto
19.00 Tigre – Central Córdoba
21.15 Lanús – Argentinos
21.15 Talleres – Rosario Central
Viernes 28 de agosto
19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)
Sábado 29 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)
17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)
19.00 Boca – Lanús (Zona A)
21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)
21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)
Domingo 30 de agosto
15.00 Banfield – River (Zona B)
17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)
19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B)
Lunes 31 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)
19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)
21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)
21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)