Morales: “Nuestro trabajo ha sido con mucho amor, compromiso y sentido de bandeñidad”

La candidata a concejal por la Lista 25 del Frente Compromiso y Unidad emitió su sufragio en el Colegio Secundario Santiago Apóstol y llamó a los bandeños a participar de la jornada electoral.

Hoy 10:01

La candidata a concejal que encabeza la Lista 25 del Frente Compromiso y Unidad (FCU), Dra. Mariana Morales, fue la primera referente de su espacio político en emitir su voto en el Colegio Secundario Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda.

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Luego de cumplir con su deber cívico declaró lo siguiente: “Estoy muy contenta, muy esperanzada y trabajando mucho con todo un equipo que está muy comprometido con la ciudad. Así que celebrando la democracia porque creo que es fundamental.

Llegamos muy unidos como equipo a estás instancias. Entendemos el sentimiento de este acto eleccionario que demuestra en la democracia. Sabemos que para los ciudadanos bandeños es muy importante, institucionalmente lo tenemos reglamentado.

Agregó: “Nuestro trabajo ha sido con mucho amor, con mucho compromiso y con mucho sentido de bandeñidad. Es una elección histórica. Por lo tanto, invitamos a todos los ciudadanos bandeños a que participen ya que es importantísimo venir y emitir nuestra voluntad popular porque esto sin duda determina lo que los bandeños queremos o soñamos para nuestra ciudad.

Como siempre digo, los bandeños tenemos esa idiosincrasia propia que en este particular día nos llena de emociones, de esperanza y de trabajo en equipo”.