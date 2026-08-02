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Miguel Torres: “Queremos que La Banda vuelva a ser la ciudad en la que nos criamos”

El candidato a intendente de La Libertad Avanza votó en el colegio Instituto Rivadavia. Instó a los bandeños a acercarse a las urnas para “cambiar la realidad” de la ciudad.

Hoy 10:44
Miguel Torres.

La jornada electoral se desarrolla con total normalidad en todo Santiago del Estero y la ciudad de La Banda no es la excepción.

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Promediando la mañana de este domingo, el candidato a intendente de La Libertad Avanza, Miguel Torres, emitió su voto y en diálogo con la prensa dijo que su objetivo en caso de ser elegido por la gente es cambiar la realidad bandeña. “Queremos que La Banda vuelva a ser la ciudad en la que nos criamos”, enfatizó.

Torres dijo que es clave pensar en las futuras generaciones y llamó a los vecinos a acudir a las urnas a expresar su voto. “El ciudadano hoy se va a comprometer más que nunca (…) Necesitamos tomar un compromiso fundamental, por la juventud y nuestros propios hijos”, sentenció.

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