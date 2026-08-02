Llamil Abdala emitió su voto y pidió dejar atrás “la grieta bandeña”

El candidato a intendente por el Frente Cívico en La Banda sufragó en la Escuela Normal y llamó a superar las divisiones. “Quiero que mi ciudad vuelva a ser romántica y hermosa”, expresó.

Hoy 11:29

El candidato a intendente de La Banda por el Frente Cívico, Llamil Abdala, emitió su voto este domingo en la Escuela Normal y se mostró emocionado por la jornada electoral.

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“Es una alegría enorme. Una ciudad que se está expresando con mucha tranquilidad, con esperanza. Para mí es muy emocionante porque vengo con toda mi familia a votar”, expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de estos comicios para definir el futuro de La Banda durante los próximos años. “Los bandeños van a decir qué ciudad quieren para los próximos cuatro años”, señaló.

Consultado sobre sus expectativas, el candidato afirmó que son “enormes” y aseguró que durante la campaña su espacio buscó llevar propuestas concretas a los vecinos.

“Nos hemos concentrado en ser enormemente propositivos, en no perder el tiempo en discusiones estériles ni chicanas, sino al contrario, acercarle al vecino muchas propuestas que forman parte de un plan de gestión que tenemos listo”, indicó.

Abdala también hizo referencia a la necesidad de superar las divisiones políticas en la ciudad.

“Tenemos una propuesta de cerrar la grieta bandeña que hemos venido teniendo los últimos años y creo que nos ha hecho detenernos en el tiempo”, sostuvo.

Sobre el desarrollo de la votación, manifestó que la jornada se desarrolla con total normalidad, aunque consideró que el frío pudo haber demorado la concurrencia durante las primeras horas.

Finalmente, contó que continuará el día junto a su familia y que, una vez finalizado el horario de votación, se trasladará al búnker de campaña para esperar los resultados.

“Quiero que mi ciudad vuelva a ser romántica y hermosa”, cerró.