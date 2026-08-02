Natividad Nassif sufragó en el barrio Cabildo y remarcó: “El voto es imprescindible”

La ministra de Salud emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela N°50 y destacó la importancia de la participación ciudadana.

Hoy 12:26

La ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela N°50 del barrio Cabildo, en el marco de las elecciones municipales que se desarrollan en Santiago del Estero.

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Tras sufragar, la funcionaria resaltó la importancia del voto popular y destacó la voluntad de los ciudadanos de elegir con responsabilidad y compromiso.

“El voto es un ejercicio de derecho, pero junto a ello también es una responsabilidad, porque estamos eligiendo a quién va a gestionar nuestras necesidades en cercanía”, expresó Nassif.

Asimismo, dejó un mensaje a los vecinos y convocó a la población a participar de la jornada democrática.

“Decirle a la población que venga a votar, que es muy importante. Las personas elegidas nos van a representar en la gestión debido a nuestras necesidades, planteos y demandas. El voto es imprescindible”, afirmó.