Estefán reafirmó su compromiso de trabajar en defensa de los derechos de los bandeños

El candidato a Defensor del Pueblo por el Frente Compromiso y Unidad emitió su voto cerca del mediodía en la Escuela Naciones Unidas. Destacó la importancia cívica de la jornada y aseguró que trabajará por los derechos de los vecinos.

Hoy 12:50

En el marco de las elecciones municipales que se desarrollan este domingo, el candidato a Defensor del Pueblo por el Frente Compromiso y Unidad, CPN Miguel Estefán, emitió su voto cerca del mediodía en la Escuela Naciones Unidas.

La jornada electoral continúa desarrollándose en un clima de normalidad, con vecinos bandeños que concurren a las urnas para elegir a las autoridades municipales que conducirán los destinos de la ciudad durante los próximos cuatro años.

En la oportunidad, Estefán destacó la importancia institucional de estos comicios, especialmente para La Banda, donde también se elige Defensor del Pueblo por voto popular.

“Creo que es una de las elecciones más importantes en cuanto a lo cívico para toda la provincia y en especial en nuestra ciudad de La Banda, que elige intendente, viceintendente y Defensor del Pueblo por el voto popular”, expresó.

Además, señaló que la votación se desarrolla con normalidad y recordó la cantidad de vecinos habilitados para sufragar.

“Los comicios se vienen desenvolviendo con total normalidad. Hay casi 100.000 votantes y está todo en orden por ahora”, indicó.

Consultado sobre las expectativas, el candidato sostuvo que son positivas y remarcó el trabajo realizado durante la campaña.

“Las expectativas son las mejores. Hemos trabajado intensamente durante la campaña, hemos llevado una propuesta con total honestidad y ahora está todo en manos de los vecinos de la ciudad de La Banda, en acompañarnos o elegirnos”, afirmó.

Finalmente, Estefán reafirmó su compromiso de trabajar desde la Defensoría del Pueblo en caso de resultar electo.

“En toda la campaña hemos mostrado nuestro compromiso con el vecino, con todos los derechos que puedan estar vulnerados, y trabajaré arduamente en ello desde la Defensoría del Pueblo en el caso de ser electo”, concluyó.