El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 2 de agosto: así estará el clima durante las elecciones municipales

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo entre algo y parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias y una temperatura máxima de 24°C. El tiempo acompañará el desarrollo de la jornada electoral en toda la provincia.

Hoy 01:26

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 2 de agosto una jornada con condiciones estables en Santiago del Estero, ideal para concurrir a votar en las elecciones municipales. El organismo prevé cielo entre algo y parcialmente nublado durante gran parte del día, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas agradables.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C. Durante la madrugada el cielo estará algo nublado, mientras que por la mañana, la tarde y la noche se presentará parcialmente nublado, con 0% de probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

En cuanto al viento, durante la madrugada soplará del noreste entre 7 y 12 km/h. Por la mañana se intensificará con velocidades de 13 a 22 km/h, también del noreste, mientras que por la tarde rotará al norte, con registros de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche volverá a predominar del noreste, con velocidades de 13 a 22 km/h.

Para el lunes, el SMN pronostica una jornada con una mínima de 19°C y una máxima de 23°C, sin lluvias previstas y con condiciones similares, por lo que el inicio de la semana se mantendría con tiempo estable en la Madre de Ciudades.