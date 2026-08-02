Trump afirmó que canceló un nuevo ataque contra Irán tras alcanzar un acuerdo preliminar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que decidió cancelar un nuevo ataque militar contra Irán tras asegurar que se alcanzaron los "perímetros" de un acuerdo preliminar destinado a reducir las tensiones en Medio Oriente. El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social, donde sostuvo que la decisión respondió a pedidos formulados por Teherán y otros países de la región.

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En su publicación, Trump afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses estaban preparadas para lanzar una ofensiva con un nivel de poder "no visto desde la Segunda Guerra Mundial", pero señaló que optó por detener la operación debido a los avances en las negociaciones. Además, aseguró que el entendimiento contempla la reapertura "inmediata, completa y total" del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní, aunque no brindó detalles sobre cómo se implementarían esos compromisos.

El mandatario también indicó que Israel participa en el proceso para finalizar el acuerdo y expresó su expectativa de que las negociaciones concluyan en los próximos días. La decisión representa un giro respecto de las advertencias formuladas por Washington durante las últimas semanas sobre una posible escalada militar en la región.

Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación oficial por parte de las autoridades iraníes sobre los términos anunciados por Trump ni sobre la existencia de un acuerdo definitivo. En ese contexto, distintos medios internacionales señalaron que las conversaciones continúan y que la suspensión de una eventual ofensiva estadounidense está supeditada a que las negociaciones avancen y se alcance un entendimiento formal.