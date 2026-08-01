Rosalía pidió disculpas al público argentino en pleno show: "Mi amor por este país sigue intacto"

La cantante se tomó unos minutos durante su recital en el Movistar Arena para referirse a la polémica que generó una publicación en sus redes sociales y agradeció el respaldo de sus seguidores.

Hoy 22:19

La cantante española Rosalía volvió a pedir disculpas al público argentino durante el concierto que brindó este sábado por la noche en el Movistar Arena de Buenos Aires. En medio de una ovación, la artista recordó la controversia que protagonizó días atrás en redes sociales y aseguró que nunca tuvo la intención de ofender a los argentinos.

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"Dios mío, qué desastre de día fue ese. Solo tenía curiosidad, sin indagar demasiado, y lo reposteé rápidamente... y fue un error enorme. Nunca fue mi intención, de verdad", expresó desde el escenario, en referencia a la publicación que compartió tras un triunfo deportivo de España sobre Argentina y que generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

Visiblemente emocionada, la intérprete recordó sus primeros pasos fuera de España y destacó la importancia que tuvo Argentina en el inicio de su carrera. "Fue aquí, en Lollapalooza, donde tuve una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi propio país. Recuerdo haber escuchado a toda esa multitud cantando mis canciones. Nunca olvidaré esa sensación de pensar: 'Lo logré'", afirmó.

En ese sentido, remarcó que guarda un profundo cariño por el país y rechazó cualquier interpretación que sugiera lo contrario. "¿Cómo podría yo tener algún sentimiento negativo hacia un lugar como este? La verdad es que este lugar me ayudó a convertirme en quien soy hoy. No tengo más que gratitud por Argentina y por este público. Siempre lo he dicho: son el mejor público de la Tierra", sostuvo.

La artista cerró su mensaje con un nuevo gesto hacia sus seguidores. "Quiero que sepan que mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue siendo el mismo, intacto, como el primer día. Hoy vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con un deseo inmenso de darlo todo por ustedes. Gracias por estar conmigo todos estos años y por nunca dejarme caer. Los quiero muchísimo", concluyó, antes de continuar con el espectáculo.

La polémica comenzó días atrás, cuando Rosalía compartió en sus redes sociales un video relacionado con un triunfo deportivo de España sobre Argentina que incluía una frase considerada ofensiva por parte de muchos usuarios. Tras las críticas, la cantante explicó que había republicado el contenido porque aparecía una de sus canciones y aseguró que no advirtió el resto del mensaje, por lo que ofreció disculpas públicas. Este sábado, aprovechó su reencuentro con el público argentino para reiterar ese pedido de perdón desde el escenario.