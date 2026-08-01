Clima caliente en Racing: el Cilindro estalló contra Milito y la comisión directiva

La derrota 3-1 frente a Tigre desató el enojo de los hinchas, que por primera vez insultaron directamente al presidente Diego Milito y volvieron a apuntar contra la dirigencia.

01/08/2026

La derrota de Racing por 3-1 ante Tigre dejó mucho más que un resultado deportivo. El Cilindro de Avellaneda fue escenario de un fuerte descontento por parte de los hinchas, que expresaron su malestar con cánticos dirigidos contra la comisión directiva y, por primera vez desde que asumió como presidente, también contra Diego Milito.

El clima comenzó a tensarse durante el primer tiempo, cuando la Academia ya caía por 3-0 y desde distintos sectores del estadio bajó el clásico canto contra la dirigencia: "La comisión, la comisión, se va a la puta que lo parió". Sin embargo, el momento de mayor impacto llegó tras el pitazo final, cuando un importante grupo de simpatizantes apuntó directamente al máximo dirigente con insultos, en una escena inédita para un ídolo histórico de la institución.

El descontento de una parte de la hinchada viene creciendo desde hace varios meses. Entre los principales cuestionamientos aparecen los últimos mercados de pases, donde Racing vendió jugadores importantes sin incorporar refuerzos de jerarquía en la misma medida. Además, muchos hinchas recuerdan la promesa de campaña de Milito de dar un "salto de calidad" al plantel, algo que consideran que no se concretó.

A ese escenario también se suma la salida del entrenador Gustavo Costas, una situación que generó versiones cruzadas entre el ex técnico y la dirigencia, y que profundizó el malestar de los simpatizantes. Los flojos resultados en este inicio del Torneo Clausura terminaron por agravar el contexto.

Si bien los insultos no fueron unánimes y hubo hinchas que defendieron al presidente, incluso con discusiones en las tribunas, quedó en evidencia que una parte importante del público perdió la paciencia. Racing atraviesa un momento delicado tanto dentro como fuera de la cancha, con un clima que comienza a generar preocupación en Avellaneda.