Pedro Sánchez publicó una playlist en redes y recibió críticas en medio de la crisis migratoria en Ceuta

El presidente del Gobierno español compartió una selección de canciones para el verano mientras España enfrenta una compleja situación en la frontera con Marruecos. La publicación generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

Hoy 21:21

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compartió este fin de semana una playlist con algunas de las canciones que más escucha durante el verano y su publicación generó una ola de reacciones en redes sociales, ya que coincidió con la crisis migratoria que atraviesa el país en Ceuta, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos en los últimos días.

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El mandatario difundió un video a través de su cuenta de Instagram en el que presenta una selección musical de 31 canciones. Junto a la publicación escribió: "La banda sonora de mi verano. Tenéis la playlist en el link de mi bio" y agregó: "Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año. Es bastante ecléctica, así que os destaco tres que seguro os dan una idea de por dónde voy".

Entre los temas recomendados aparecen "El Baifo", del cantante Quevedo; "Spring Summer 26", de Charli XCX; y "Tantas Cosas", de Melani, entre otros artistas incluidos en la lista.

La publicación se produjo mientras el Gobierno español concentra sus esfuerzos en la crisis migratoria registrada en Ceuta, una situación que abrió un intenso debate político tanto dentro de España como en el ámbito de la Unión Europea. En ese contexto, numerosos usuarios cuestionaron el momento elegido para difundir un contenido de tono distendido, al considerar que no se correspondía con la gravedad de la situación, mientras que otros defendieron que se trataba de una publicación cultural que no reemplaza la gestión del Ejecutivo.

En paralelo, Sánchez mantuvo su actividad institucional y reclamó mayor coordinación y solidaridad de los países de la Unión Europea para afrontar la crisis migratoria, al sostener que España respondió a la emergencia restableciendo el control fronterizo y que el desafío requiere una respuesta conjunta del bloque europeo.