Milei respaldó una publicación sobre la crisis migratoria en España y aseguró: "El final del socialismo se acerca"

El Presidente compartió en sus redes un video sobre los incidentes registrados en Ceuta y volvió a expresar su postura sobre la política migratoria. En el Gobierno señalaron que siguen de cerca la situación.

Hoy 22:30

El presidente Javier Milei se pronunció este sábado sobre la crisis migratoria que atraviesa España y compartió en su cuenta de X una publicación vinculada a los incidentes ocurridos en Ceuta, uno de los principales focos del conflicto.

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El mandatario reposteó un video en el que se observa a vecinos reteniendo a migrantes para que fueran interceptados por las fuerzas de seguridad, acompañado por el mensaje: "Cuando las personas despiertan... El final del socialismo se acerca... Ánimo España".

El Gobierno sigue de cerca la situación

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Presidente está atento al desarrollo de la crisis migratoria, aunque aclararon que, por el momento, no se evalúan nuevas medidas relacionadas con esa situación.

Desde la Casa Rosada indicaron que "lo estamos monitoreando", mientras que integrantes del oficialismo señalaron que cualquier decisión dependerá de la evolución de los acontecimientos y de la evaluación del propio mandatario.

La visión del oficialismo

Además de compartir el video, Milei también difundió un análisis del director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, quien atribuyó la crisis migratoria a las políticas de fronteras abiertas impulsadas en Europa y cuestionó el rol de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.

La postura del Gobierno argentino coincide con la expresada por otros referentes de la derecha internacional, quienes cuestionaron la política migratoria del presidente español, Pedro Sánchez, tras los hechos ocurridos en Ceuta.

La crisis en Ceuta

La ciudad autónoma española registró en los últimos días una masiva llegada de migrantes procedentes de Marruecos, en uno de los episodios migratorios más importantes de los últimos años en ese país.

De acuerdo con las autoridades españolas, decenas de miles de personas cruzaron la frontera entre el jueves y el viernes, mientras avanzan los operativos de repatriación acordados entre España y Marruecos.

Antecedentes en Argentina

La publicación de Milei se produjo pocos días después de que el Gobierno nacional endureciera la política migratoria mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros en determinados casos.

Esa decisión se suma a otras modificaciones impulsadas durante la actual gestión en materia migratoria, con el objetivo, según el Ejecutivo, de reforzar los controles sobre el ingreso y la permanencia de ciudadanos extranjeros en el país.