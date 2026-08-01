Mauro Icardi y la China Suárez comparten momentos de entrenamiento en pareja

Mauro Icardi y la China Suárez comparten en redes sociales un entrenamiento en pareja, buscando mostrar una faceta positiva de su relación en medio de tensiones mediáticas.

01/08/2026

En un contexto caracterizado por tensiones mediáticas y conflictos legales entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista ha optado por compartir una faceta más distendida de su relación con Eugenia 'la China' Suárez. Ambos publicaron en sus redes sociales una serie de imágenes de entrenamiento que muestran su complicidad y esfuerzo conjunto.

A través de sus historias de Instagram, Icardi compartió diversos momentos de su jornada de ejercicio junto a la actriz. Una de las imágenes más destacadas muestra a la China, en una posición acrobática, siendo levantada por Icardi, lo que refleja no solo su estado físico, sino también la confianza y complicidad entre ambos.

Este 'truco' de entrenamiento revela la dinámica de pareja que ambos intentan proyectar. La China se mantuvo firme, asegurando su equilibrio, mientras Icardi la sostenía con sus brazos, lo que culminó en un beso, simbolizando la unión que desean mostrar a sus seguidores.

“Entrenar así da gusto”, expresó Icardi junto a las imágenes, utilizando emojis de corazón y bíceps, y etiquetando a la China. Posteriormente, reafirmó su afecto con un “Te amo”, lo que subraya la intimidad de su relación a pesar de la presión mediática.

Además de los entrenamientos, Icardi compartió otra imagen en la que ambos aparecen abrazados, reforzando el mensaje de unión y fortaleza en su relación. La China también participó activamente, añadiendo comentarios que complementan el ambiente de camaradería y diversión que ambos disfrutan.

Las publicaciones de la pareja se producen en un momento tenso, dado el conflicto legal y sentimental en que Wanda Nara sigue siendo una figura central. Sin embargo, Icardi ha decidido enfocarse en su vida con la China, eligiendo compartir momentos personales con sus seguidores.

Mientras tanto, la China Suárez celebró el cumpleaños de su hijo Amancio, con una fiesta temática dedicada a la Selección Argentina. A través de sus redes, mostró detalles del evento, que incluyó decoraciones futboleras y una torta especial, lo que refleja su deseo de mantener un ambiente familiar positivo en medio de la exposición mediática.