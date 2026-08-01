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Elecciones en Santiago: qué pasa si no votás este domingo y cuáles son las sanciones

Quienes estén obligados a emitir su voto y no lo hagan, ni justifiquen su ausencia, podrán afrontar multas económicas y otras restricciones previstas por la legislación electoral.

Hoy 19:23

Este domingo, los santiagueños volverán a las urnas para participar de las elecciones municipales. En ese marco, quienes estén obligados a votar y no emitan su sufragio, ni justifiquen su ausencia, podrán afrontar multas económicas y otras sanciones previstas por la legislación electoral.

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El Código Electoral Provincial remite al Código Electoral Nacional, que establece una multa de entre $50 y $500 para quienes incumplan con el deber de votar sin una causa justificada. Además, el elector podrá quedar registrado como infractor al deber de votar.

Las consecuencias no se limitan a la sanción económica. Quienes figuren como infractores tampoco podrán ser designados para empleos públicos durante tres años, mientras que quienes no abonen la multa correspondiente no podrán realizar trámites ante organismos nacionales, provinciales o municipales por el plazo de un año.

No obstante, la normativa contempla excepciones para quienes no puedan asistir a votar por causas previstas por la ley. En esos casos, el elector dispone de 60 días para justificar su ausencia ante la Justicia Electoral y evitar las sanciones correspondientes.

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