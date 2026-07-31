Argentinos se quedó con la victoria ante Belgrano en Córdoba

El vigente campeón del fútbol argentino cayó por 1 a 0 en el Julio César Villagra por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

Hoy 20:02

Argentinos Juniors ratificó su gran presente y consiguió un valioso triunfo como visitante al imponerse 1-0 sobre Belgrano en el estadio Julio César Villagra, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El único gol del encuentro lo marcó Francisco Álvarez, en un partido que cambió por completo tras la expulsión de Franco Vázquez en el cierre del primer tiempo.

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Durante gran parte de la etapa inicial, Belgrano ejecutó con éxito el plan diseñado por Ricardo Zielinski, cediendo la posesión pero cerrando espacios para salir rápido de contraataque. Incluso, Nicolás "Uvita" Fernández tuvo la oportunidad más clara para el Pirata, aunque no logró vencer al arquero Diego Cortés en un mano a mano.

El encuentro dio un giro cuando Franco Vázquez vio la tarjeta roja. En primera instancia, el árbitro Nazareno Arasa había mostrado la segunda amarilla, pero tras la revisión del VAR corrigió su decisión y expulsó directamente al experimentado volante por una fuerte infracción. Con un hombre más, el Bicho monopolizó el juego y encontró la ventaja antes del descanso gracias a un preciso cabezazo de Francisco Álvarez, tras un centro de Alan Florentín.

En el complemento, el conjunto dirigido por Nicolás Diez mantuvo el control del partido y hasta llegó a convertir el segundo por intermedio de José María Viveros, aunque la acción fue anulada por posición adelantada. Más allá de eso, Argentinos administró la diferencia con autoridad y prácticamente no sufrió en defensa frente a un Belgrano que sintió el desgaste de jugar en inferioridad numérica.

Con este resultado, Argentinos Juniors logró su tercera victoria consecutiva en el campeonato y mantiene un arranque perfecto que ilusiona a sus hinchas. Además, alcanzó una marca que no conseguía desde el Nacional 1985/86, temporada en la que terminó consagrándose campeón, consolidando una identidad futbolística que lo posiciona como uno de los equipos más sólidos del inicio del Clausura.