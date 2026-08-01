El karting santiagueño cerró una espectacular quinta fecha del Anual y la primera del Clausura

Con un gran marco de público y más de 30 kartings en pista, el Campeonato Santiagueño vivió un intenso fin de semana en el kartódromo Francisco de Aguirre, donde se disputó la quinta fecha del Anual y se puso en marcha el Clausura 2026.

Hoy 20:10

El sábado 1 de agosto, el Campeonato Santiagueño de Karting desarrolló una jornada a puro automovilismo con la disputa de la quinta fecha del Campeonato Anual y el inicio del Campeonato Clausura. Con más de 30 kartings en competencia y una importante presencia de público, el kartódromo Francisco de Aguirre volvió a ser escenario de un gran espectáculo organizado por la Asociación de Pilotos de Santiago del Estero (APSE).

La actividad comenzó alrededor de las 13, con las tandas de entrenamientos, para luego dar paso a las clasificaciones, las series y las finales de las categorías 110 Escuela, IAME 60, 150 Nacional A, 150 Nacional C, 150 Máster y 150 Senior. Como ya es habitual, las competencias decisivas fueron transmitidas en vivo por Canal 14 TIC y vía streaming, permitiendo que los fanáticos siguieran cada alternativa.

En la 110 Escuela, Valentín Trajtenberg se quedó con una gran victoria tras definir la carrera en los giros finales. El podio lo completaron José Roberto Álvarez y Josué Baltazar Ledesma. En la IAME 60, el triunfo fue para Ignacio Sierra, quien se impuso luego de 12 vueltas, escoltado por su hermano Gael Sierra y Felipe Feijoo.

La 150 Nacional C, categoría destinada a pilotos provenientes del karting de tierra, tuvo como ganador a Cristian Albuquerque, mientras que Mateo Gómez y Pablo Taboada finalizaron segundo y tercero, respectivamente. En la 150 Nacional A, el piloto de Tintina, Nicolás Salomón, regresó a lo más alto del podio, seguido por Felipe Gallardo y Juan Andrés Martínez.

En las categorías mayores, el tucumano Benjamín Sola volvió a demostrar su gran momento al conseguir su quinta victoria consecutiva en la 150 Máster, con Ricardo Luna y David Faisal como sus acompañantes en el podio. La jornada se cerró con la apasionante final de la 150 Senior, donde el bandeño y vigente campeón Agustín Viano se quedó con el triunfo tras 15 vueltas de intensa competencia. Alejandro Guerra terminó segundo y Benjamín Leal completó los tres primeros.

Una vez más, el karting santiagueño dejó en evidencia su constante crecimiento, tanto por la cantidad de participantes como por el acompañamiento del público. El trabajo sostenido de la APSE continúa fortaleciendo la categoría y consolidando un campeonato que suma cada vez más protagonistas y competitividad.

La próxima presentación del Campeonato Santiagueño de Karting será los 5 y 6 de septiembre, cuando se dispute la última fecha diurna de la temporada 2026.