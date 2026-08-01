La Liga Santiagueña confirmó los días y horarios de las semifinales del Torneo Anual

Vélez de San Ramón recibirá a Unión Santiago y Central Argentino será local ante Central Córdoba en los partidos de ida.

Hoy 22:14

La Liga Santiagueña de Fútbol oficializó la programación de los encuentros de ida de las semifinales del Torneo Anual de Primera División, instancia en la que cuatro equipos buscarán dar el primer paso rumbo a la gran final del certamen.

El primer compromiso se jugará el miércoles 5 de agosto, desde las 16, cuando Vélez Sársfield de San Ramón reciba a Unión Santiago. El Fortín intentará hacerse fuerte en su casa ante un Tricolor que llega con la ilusión de sacar un buen resultado para definir la serie en la revancha.

Por su parte, en el segundo cruce de semifinales, Central Argentino será local frente a Central Córdoba. El encuentro se disputará ese mismo miércoles, a partir de las 22, en un duelo que promete emociones entre dos equipos que buscarán tomar ventaja de cara al partido de vuelta.

De esta manera, quedó definido el cronograma de una instancia decisiva del Torneo Anual, que comenzará a definir a los finalistas del campeonato más importante del fútbol santiagueño. Los encuentros de vuelta se llevarán a cabo el próximo domingo 9 de agosto.