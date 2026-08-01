Violento ataque en un comercio céntrico: un empleado recibió seis puntos tras ser agredido con una baldosa

El episodio ocurrió en un drugstore del centro de la Capital. El agresor exigía mercadería y efectivo gratis y, tras la negativa del personal, reaccionó con extrema violencia.

Hoy 17:02

Momentos de tensión y violencia se vivieron en un drugstore ubicado en pleno centro de la ciudad Capital, donde un hombre atacó a baldosazos a dos empleados luego de que se negaran a entregarle dinero y cigarrillos de manera gratuita.

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El hecho ocurrió en un comercio situado en la esquina de avenida Buenos Aires y Alsina y fue denunciado en la Comisaría Comunitaria N° 1. De acuerdo con la presentación policial, el sujeto ingresó al local exigiendo que le entregaran cigarrillos sueltos y dinero, pedido que fue rechazado por los trabajadores.

Tras recibir la negativa, el hombre comenzó a insultar al personal y desafió a los presentes a pelear. Ante la situación, uno de los encargados del negocio, de 44 años, le pidió que abandonara el lugar.

Ya en la vereda, el agresor intentó golpear al empleado con los puños y, al no conseguirlo, levantó una baldosa y se la arrojó, impactándolo en el brazo derecho. Instantes después tomó otra baldosa y la lanzó contra una empleada, quien sufrió un raspón en uno de sus brazos.

A raíz de la gravedad de la lesión, el trabajador debió ser trasladado al Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo", donde recibió seis puntos de sutura en el brazo derecho como consecuencia del profundo corte provocado por el impacto.

Los damnificados señalaron además que el acusado suele presentarse con frecuencia en el comercio para exigir mercadería y dinero, y que reacciona de manera agresiva cuando sus pedidos son rechazados.

La fiscal de turno ordenó que el empleado lesionado fuera sometido al correspondiente examen médico y dispuso que las actuaciones sean elevadas para avanzar con las medidas judiciales que correspondan contra el presunto agresor.