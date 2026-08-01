Una mujer denunció a su hijo por violento y teme por la seguridad de un menor con autismo

La denunciante aseguró que el acusado mantiene una conducta agresiva dentro del hogar y solicitó medidas de protección para resguardar a su familia.

Hoy 08:48

La Justicia investiga un nuevo episodio de presunta violencia intrafamiliar tras la denuncia presentada por una vecina del barrio Ejército Argentino, quien acusó a su hijo de protagonizar reiterados hechos de agresiones verbales, amenazas y situaciones de violencia dentro del hogar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación fue realizada en la Comisaría Comunitaria Nº 5 de la Mujer y la Familia, desde donde se dio intervención a la Fiscalía de turno para avanzar con las actuaciones correspondientes y evaluar la adopción de medidas de protección.

De acuerdo con la exposición de la denunciante, de 42 años, los conflictos se registran en una vivienda del barrio Siglo XX, donde el joven, de 27 años, mantendría una actitud violenta de manera constante, generando un ambiente de miedo e inseguridad para quienes residen en el inmueble.

La mujer manifestó que las agresiones no solo estarían dirigidas hacia ella, sino también hacia un adolescente de 12 años con diagnóstico de trastorno del espectro autista, quien también vive en la vivienda y, según indicó, habría sido víctima de insultos y episodios intimidatorios.

Siempre según la denuncia, durante los últimos enfrentamientos el acusado la habría amenazado con agredirla físicamente, situación que motivó una nueva presentación ante las autoridades al considerar que su integridad y la del menor podrían encontrarse en riesgo.

En su declaración, la denunciante sostuvo que tanto ella como el niño viven con temor debido a la conducta del joven y solicitó que se dispongan medidas que permitan garantizar la seguridad del grupo familiar.

Asimismo, indicó que no se trata del primer conflicto judicial que involucra a su hijo. Según expresó, con anterioridad había promovido otra denuncia vinculada a un presunto intento de homicidio en su contra y señaló que el acusado recuperó la libertad hace aproximadamente dos meses, luego de permanecer detenido por distintas causas penales.

La Fiscalía interviniente dispuso las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las medidas que correspondan en resguardo de la denunciante y del menor.