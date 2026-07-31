Cruces definidos para las semifinales del Torneo Anual de la Liga Santiagueña: cuándo se juegan

Unión Santiago, Vélez de San Ramón, Central Córdoba y Central Argentino irán por un nuevo título en el fútbol local.

Hoy 00:10

Este viernes quedaron definidos los cruces de semifinales del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, luego de completarse los partidos de vuelta de los cuartos de final.

Unión Santiago, Vélez de San Ramón, Central Córdoba y Central Argentino eliminaron a Estudiantes, Independiente de Fernández, Atlético Forres y Agua y Energía, respectivamente, y continúan en la lucha por el título.

La Liga Santiagueña confirmó que los encuentros de ida se disputarán el próximo miércoles 5 de agosto, mientras que las revanchas se jugarán el domingo 9.

Los cruces de semifinales

Una de las llaves tendrá como protagonistas a Unión Santiago y Vélez de San Ramón. El Tricolor contará con la ventaja de definir la serie en condición de local por haber terminado primero en la fase regular.

En la otra semifinal se enfrentarán Central Córdoba y Central Argentino. El Ferroviario también disputará la revancha en su estadio, ya que finalizó segundo en la etapa clasificatoria.

Las fechas confirmadas

Partidos de ida: miércoles 5 de agosto.

Partidos de vuelta: domingo 9 de agosto.

Los horarios y escenarios de los encuentros deberán ser confirmados en la programación oficial.

Además de avanzar a la final y pelear por el campeonato, los cuatro equipos buscarán uno de los dos boletos al Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027, reservados para el campeón y el subcampeón del certamen.