Gabriel Deck, emocionado por el homenaje de Raly Barrionuevo: “Me llena de felicidad”

El basquetbolista santiagueño participó como invitado especial del recital en el Teatro 25 de Mayo, donde el folclorista le dedicó una canción inspirada en su vida y trayectoria deportiva.

Hoy 23:31

Gabriel Deck fue uno de los invitados especiales del recital que brindó Raly Barrionuevo en el Teatro 25 de Mayo y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche.

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El reconocido músico santiagueño le dedicó una canción inspirada en su historia de vida, desde su infancia hasta su consolidación en el básquet profesional. El gesto conmovió al jugador, quien no ocultó la emoción por el homenaje.

“Es una alegría enorme y también una nostalgia, porque describió tal cual ha sido mi infancia y después mi trayectoria en el básquet. Me llena de felicidad que una gran leyenda de nuestro folclore me escriba una canción”, expresó Deck.

Una amistad que nació en Estados Unidos

El alero de la Selección Argentina también habló sobre la amistad que mantiene con Barrionuevo, vínculo que se fortaleció durante el período en el que ambos coincidieron en Estados Unidos.

“Es un gran amigo, hablamos mucho. Es una gran persona, siempre está en contacto preguntando por mis cosas y yo por las de él. Tener esta relación con él me hace muy feliz”, afirmó.

Deck destacó además el valor simbólico de reunir en un mismo escenario a la música y al deporte, dos expresiones fuertemente vinculadas con la identidad de Santiago del Estero.

“Los santiagueños somos muy arraigados a nuestra tierra. Raly también, aunque se fue de Frías siendo chico. Que la música se una con el básquet, el fútbol y todos los deportes es algo muy lindo y muy grato para los deportistas y para él como folclorista”, sostuvo.

Deck continuará unos días en Santiago

Finalmente, el basquetbolista adelantó que permanecerá en Santiago del Estero hasta la finalización del campus que organiza en Quimsa.

Luego viajará a Buenos Aires y posteriormente regresará a Madrid para retomar sus compromisos deportivos.