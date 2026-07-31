Central Argentino venció a Agua y Energía y se instaló en las semifinales del Torneo Anual

El Albo derrotó al Energético 4-3 en un partidazo y se metió entre los cuatro mejores del certamen local.

Hoy 00:49

Central Argentino derrotó por 4-3 a Agua y Energía en un partidazo disputado en el estadio Osvaldo Juárez de La Banda y consiguió su clasificación a las semifinales del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El Albo, que había ganado 2-0 en la ida, sufrió más de lo esperado durante una revancha cargada de emociones y cambios en el marcador. Sin embargo, logró reaccionar en el tiempo agregado y cerró la llave con un resultado global de 6-3.

La visita abrió el marcador a los 6 minutos del primer tiempo mediante Emanuel Salvatierra, pero sobre el cierre de la etapa inicial apareció Franco Orieta para establecer el empate.

Un complemento repleto de goles

A los 11 minutos del segundo tiempo, Orieta volvió a convertir y puso el 2-1 para Central Argentino, que en ese momento estiraba a 4-1 su ventaja en el resultado global.

Agua y Energía no se rindió y alcanzó el empate a los 17 minutos, nuevamente a través de "Curi" Salvatierra. Cinco minutos más tarde, Damián Gómez cambió un penal por gol y puso a la visita arriba por 3-2.

Sobre el final, Agua y Energía quedó con diez jugadores por la expulsión de Tomás Córdoba, quien recibió la segunda tarjeta amarilla.

Una remontada agónica para sellar la clasificación

Cuando parecía que la visita se quedaría con el triunfo, Orieta volvió a convertirse en protagonista marcando a los 51 y 54 minutos, completó cuatro goles en su cuenta personal y dio vuelta el resultado para establecer el 4-3 definitivo.

El pitazo final desató el festejo del Albo, que cumplió el objetivo y se metió entre los cuatro mejores equipos del campeonato.

En las semifinales, Central Argentino enfrentará a Central Córdoba, que eliminó a Atlético Forres tras imponerse por 3-0 en el partido de vuelta.