Central Argentino venció a Agua y Energía y se instaló en las semifinales del Torneo Anual

El Albo derrotó al Energético 4-3 en un partidazo y se metió entre los cuatro mejores del certamen local.
Central Argentino derrotó por 4-3 a Agua y Energía en un partidazo disputado en el estadio Osvaldo Juárez de La Banda y consiguió su clasificación a las semifinales del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.
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El Albo, que había ganado 2-0 en la ida, sufrió más de lo esperado durante una revancha cargada de emociones y cambios en el marcador. Sin embargo, logró reaccionar en el tiempo agregado y cerró la llave con un resultado global de 6-3.
La visita abrió el marcador a los 6 minutos del primer tiempo mediante Emanuel Salvatierra, pero sobre el cierre de la etapa inicial apareció Franco Orieta para establecer el empate.
A los 11 minutos del segundo tiempo, Orieta volvió a convertir y puso el 2-1 para Central Argentino, que en ese momento estiraba a 4-1 su ventaja en el resultado global.
Agua y Energía no se rindió y alcanzó el empate a los 17 minutos, nuevamente a través de "Curi" Salvatierra. Cinco minutos más tarde, Damián Gómez cambió un penal por gol y puso a la visita arriba por 3-2.
Sobre el final, Agua y Energía quedó con diez jugadores por la expulsión de Tomás Córdoba, quien recibió la segunda tarjeta amarilla.
Cuando parecía que la visita se quedaría con el triunfo, Orieta volvió a convertirse en protagonista marcando a los 51 y 54 minutos, completó cuatro goles en su cuenta personal y dio vuelta el resultado para establecer el 4-3 definitivo.
El pitazo final desató el festejo del Albo, que cumplió el objetivo y se metió entre los cuatro mejores equipos del campeonato.
En las semifinales, Central Argentino enfrentará a Central Córdoba, que eliminó a Atlético Forres tras imponerse por 3-0 en el partido de vuelta.