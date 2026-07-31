Vozinha podría alejarse de Colo Colo y un club africano le hizo una oferta formal

El arquero de Cabo Verde tenía un acuerdo para sumarse al Cacique, pero todavía no firmó su contrato. ¿Se cae el pase?

Hoy 23:25

Cuando todo parecía encaminado para que Vozinha se convirtiera en refuerzo de Colo Colo, el futuro del arquero caboverdiano podría sufrir un giro inesperado por el interés de Renaissance Sportive Berkane de Marruecos.

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El guardameta de 40 años, que se destacó durante el Mundial 2026, debía arribar a Chile el jueves 30 de julio. Sin embargo, no realizó el viaje y explicó que su demora se debía a motivos personales.

Vozinha se encuentra con el pase en su poder tras finalizar su contrato con G.D. Chaves, de la Segunda División de Portugal. Aunque alcanzó un acuerdo total con el conjunto chileno, todavía no firmó el vínculo, situación que impide su presentación oficial.

La propuesta que podría cambiar su destino

En medio de la demora, Renaissance Sportive Berkane presentó una oferta formal por el arquero. Uno de los factores que podría inclinar la decisión es la presencia de Bubista, entrenador que condujo a Cabo Verde durante su histórica participación en la Copa del Mundo.

El técnico asumió posteriormente en el conjunto marroquí y conoce ampliamente a Vozinha, por lo que su presencia podría resultar determinante en la definición.

Pese a este escenario, en Colo Colo mantienen la confianza en que la incorporación se completará y esperan que el futbolista resuelva sus asuntos personales para viajar a Chile.

Fernando Ortiz aseguró que el arquero quiere llegar

El entrenador argentino Fernando Ortiz se refirió a la situación y sostuvo que mantuvo contacto con el jugador.

“Sí hablé con Vozinha y está entusiasmado por llegar aquí. Hay que esperar que resuelva sus problemas y podamos tenerlo acá. Está muy contento con la posibilidad de estar con nosotros”, expresó.

En caso de respetarse el acuerdo inicial, Vozinha firmará un contrato por seis meses, con la posibilidad de extenderlo por otros 12 meses. Mientras tanto, la oferta del club marroquí mantiene abierta la incertidumbre sobre su próximo destino.