Investigan millonario robo de maíz en un campo del departamento Taboada

La producción sustraída corresponde a unas cuatro hectáreas y el perjuicio económico rondaría los 10 millones de pesos. La fiscal Cecilia Rímini ordenó medidas para avanzar con la causa.

Hoy 06:52

Un importante robo de producción agrícola es investigado por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 48 tras la denuncia de un productor oriundo de Santa Fe, quien advirtió la sustracción de maíz en un establecimiento rural ubicado en el paraje La Simona, a unos 35 kilómetros de Los Juríes, en el departamento General Taboada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El damnificado, identificado como Milton César Resconi, de 32 años y domiciliado en la ciudad de Villa Minetti, manifestó que desconocidos ingresaron en reiteradas oportunidades a su propiedad tras cortar el alambrado perimetral, accediendo presuntamente desde un campo lindero.

Según consta en la denuncia, los autores habrían sustraído la producción correspondiente a unas cuatro hectáreas sembradas con maíz, lo que representa un perjuicio estimado en 10 millones de pesos, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación.

El productor también aportó datos clave al señalar a varios sospechosos identificados, entre ellos Carlos Alberto Suárez, Guillermo Gerez, Rolando Ríos, Luis Penida y Diego Gauto, además de otros individuos cuya identidad aún no fue establecida. No obstante, será la Justicia la encargada de determinar si existen elementos suficientes para vincularlos con el hecho.

La causa fue puesta en conocimiento de la fiscal de turno, Cecilia Rímini, quien dispuso una serie de medidas investigativas para esclarecer lo sucedido. En este sentido, los efectivos buscarán reconstruir la maniobra, establecer el momento exacto del robo y determinar qué tipo de vehículos o maquinaria fueron utilizados.

La investigación se encuentra en plena etapa preliminar bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, mientras los investigadores avanzan en la recolección de pruebas para determinar responsabilidades.

De acuerdo con fuentes policiales, no se descarta que en los próximos días surjan novedades relevantes en torno al caso, que generó preocupación en el sector productivo de la zona.