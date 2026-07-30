Quiso ampliar el límite de su tarjeta y fue estafada con más de $4,6 millones en Quimilí

La víctima, de 50 años, recibió el llamado de un hombre que se hizo pasar por representante de una entidad financiera y terminó realizando diez transferencias. La Justicia investiga el caso.

Hoy 18:03

Una mujer de 50 años denunció haber sido víctima de una millonaria estafa virtual en la ciudad de Quimilí, luego de intentar gestionar una ampliación del límite de su tarjeta de crédito y caer en el engaño de un falso representante de una entidad financiera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la denuncia, la damnificada buscaba comunicarse con el servicio de atención de una reconocida tarjeta de crédito para solicitar un aumento en el margen disponible de su cuenta, pero no lograba obtener una respuesta.

Minutos después, recibió una llamada telefónica de un hombre que se presentó como "Isaac Alejandro Rivera", quien le aseguró que podía realizar la gestión. Con ese argumento, le indicó que debía efectuar una serie de depósitos para completar el supuesto trámite.

Convencida de que estaba hablando con un operador oficial, la mujer realizó diez transferencias que totalizaron $4.653.168, hasta que advirtió que había sido engañada.

Tras lo sucedido, la víctima radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 29, dando intervención a la Justicia.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Victoria Ledesma, tomó intervención la División Delitos Económicos, que inició las tareas investigativas. Además, se solicitaron los comprobantes de las transferencias realizadas y se citó a la damnificada para presentarse este viernes en el Ministerio Público Fiscal, donde será entrevistada en el marco de la investigación.