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Violento choque en Av. Núñez del Prado deja importantes daños materiales

El accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este jueves, en la intersección con 9° Pasaje. Un auto y una camioneta protagonizaron el siniestro.

Hoy 10:44

Un violento accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves en la intersección de avenida Núñez del Prado y 9° Pasaje, en la zona norte de la ciudad Capital.

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El hecho ocurrió alrededor de las 9 y fue protagonizado por un automóvil Ford Ka, conducido por Matías Sebastián Platas, de 33 años, y una camioneta Volkswagen Tiguan, al mando de Carlos Paz, de 78 años.

De acuerdo con la información policial, el vehículo de menor porte circulaba por avenida Núñez del Prado, en sentido norte-sur, mientras que la SUV lo hacía por 9° Pasaje, en sentido este-oeste, por la zona de la rotonda, cuando por causas que se intentan establecer impactaron fuertemente.

Como consecuencia, ambos rodados sufrieron importantes daños materiales, aunque por fortuna no se registraron personas lesionadas.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 49. Tras el procedimiento, se indicó a las partes involucradas que comparezcan en sede policial para realizar la exposición correspondiente.

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