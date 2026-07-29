Cadena nacional: Milei presentará este jueves una profunda reforma del Banco Central

El Presidente dará a conocer la iniciativa por cadena nacional y luego la enviará al Congreso. El proyecto busca que la entidad tenga como única misión preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Tesoro.

Hoy 23:19

El presidente Javier Milei anunciará este jueves, mediante una cadena nacional, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con la que buscará redefinir el funcionamiento de la entidad y limitar sus atribuciones. La iniciativa será enviada al Congreso para su tratamiento.

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Según trascendió, el proyecto tendrá cuatro ejes principales. El primero establece que la misión exclusiva del Banco Central será preservar el valor de la moneda. Además, propone prohibir de manera expresa el financiamiento directo e indirecto al Tesoro Nacional, eliminar las letras intransferibles emitidas por el Estado a favor del organismo y fortalecer la independencia y estabilidad de las autoridades de la entidad.

Durante una reciente visita a Perú, donde recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres, Milei adelantó parte del contenido de la iniciativa. Allí afirmó que el Banco Central volverá a tener como función principal preservar el valor de la moneda y sostuvo que estará prohibido financiar al Estado mediante emisión monetaria.

El mandatario también aseguró que quienes incumplan ese principio deberán afrontar consecuencias penales. En ese sentido, sostuvo que quienes habiliten mecanismos de financiamiento del déficit fiscal mediante emisión podrían ser investigados por delitos como estafa y asociación ilícita.

La reforma también contempla un cambio simbólico en la sede del Banco Central. Desde el Gobierno señalaron que pretenden reemplazar el cartel instalado tras la modificación de la Carta Orgánica de 2012, que establece que la entidad debe promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. La intención es recuperar una inscripción similar a la vigente antes de esa reforma, en la que se define como misión primaria del organismo preservar el valor de la moneda.

La iniciativa busca revertir los cambios impulsados durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Mercedes Marcó del Pont presidía el Banco Central. Según la visión del oficialismo, aquella modificación amplió las funciones de la entidad y facilitó el financiamiento monetario del déficit fiscal.

En paralelo, el Gobierno también analiza la situación institucional del actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien ocupa el cargo en comisión desde diciembre de 2023. En la Casa Rosada evalúan impulsar el tratamiento de su pliego en el Senado una vez que se apruebe la nueva Carta Orgánica, para formalizar su designación bajo el nuevo esquema institucional.

La reforma coincide además con recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en la segunda revisión del programa con la Argentina sugirió fortalecer la independencia, la gobernanza y los resguardos institucionales del Banco Central como parte del proceso de estabilización económica.