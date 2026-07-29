Cienciano le dio vuelta la serie a Lanús en Perú y lo eliminó de la Copa Sudamericana

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino no pudo sostener el 2-0 de la ida y cayó 4 a 0 como visitante en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Hoy 23:45

Lanús protagonizó una de las eliminaciones más dolorosas de la temporada al caer 4-0 frente a Cienciano en los 3.362 metros de altura de Cusco, resultado que revirtió el 2-0 conseguido en la ida y dejó al conjunto argentino fuera de la Copa Sudamericana en los 16avos de final.

El Granate, que debía defender el título obtenido el año pasado, no logró sostener la ventaja y fue ampliamente superado por el conjunto peruano desde el inicio del encuentro. A los 6 minutos, Garcés abrió el marcador y encendió la ilusión de los locales. Antes del descanso llegaron un golazo de Hohberg y un nuevo cabezazo de Garcés, que establecieron el 3-0 parcial y dieron vuelta la serie.

En el complemento, Hohberg volvió a aparecer para marcar el cuarto tanto y sellar una clasificación histórica para Cienciano. Lanús nunca encontró respuestas, sufrió los efectos de la altura durante todo el partido y prácticamente no generó situaciones de peligro para intentar cambiar la historia.

La eliminación profundiza el difícil presente del equipo, que en apenas cinco meses pasó de celebrar la conquista de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el Maracaná a quedarse sin competencias internacionales. En este 2026 también quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, fue eliminado por Instituto en la Copa Argentina y cayó frente a Argentinos Juniors en los octavos de final del Torneo Clausura.

De esta manera, Lanús cierra de manera prematura su participación internacional y deberá enfocarse exclusivamente en el torneo local, con la obligación de revertir un semestre que pasó de la ilusión a la frustración en muy poco tiempo.