Independiente Rivadavia busca su primer triunfo ante un Huracán que quiere seguir de racha

La Lepra mendocina buscará su primera victoria del campeonato para sostenerse en lo más alto de la Tabla Anual, mientras que el Globo intentará ratificar el buen arranque tras vencer a Banfield.

Hoy 07:00

Independiente Rivadavia y Huracán se enfrentarán este jueves desde las 19 en el Estadio Bautista Gargantini, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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El conjunto dirigido por Alfredo Berti viene de igualar 0-0 frente a Atlético Tucumán en el debut y buscará hacerse fuerte como local para conseguir su primer triunfo del semestre. Además, la Lepra mendocina intentará mantenerse en la cima de la Tabla Anual, donde suma 35 puntos y comparte el liderazgo con Argentinos Juniors, aunque el Bicho ya disputó un partido más.

Del otro lado estará un Huracán que comenzó el campeonato con el pie derecho. El equipo de Diego Martínez derrotó 1-0 a Banfield en el Palacio Ducó gracias al gol del ecuatoriano Jordy Caicedo y ahora buscará extender su buen inicio frente a uno de los equipos protagonistas de la temporada.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Datos del partido

Partido: Independiente Rivadavia vs. Huracán.

Independiente Rivadavia vs. Huracán. Competencia: Segunda fecha del Torneo Clausura.

Segunda fecha del Torneo Clausura. Día: Jueves.

Jueves. Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Bautista Gargantini.

Bautista Gargantini. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Daniel Zamora.

Daniel Zamora. TV: TNT Sports.

El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que comenzaron el semestre con objetivos importantes: Independiente Rivadavia quiere seguir como protagonista en la Tabla Anual, mientras que Huracán buscará sumar su segundo triunfo consecutivo para consolidarse en el arranque del Clausura.