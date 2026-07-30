Boca define su clasificación en la Sudamericana en Chile ante O'Higgins

El Xeneize defenderá este jueves la ventaja obtenida en La Bombonera en busca de los octavos de final del certamen internacional. Se juega desde las 21.30 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Hoy 07:12

ñBoca visitará este jueves desde las 21.30 a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, por el encuentro de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Luego del triunfo 1-0 conseguido en La Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará sellar el pase a los octavos de final.

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El conjunto azul y oro llega golpeado por la goleada 3-0 sufrida frente a Deportivo Riestra en el debut del Torneo Clausura, un resultado que generó una fuerte autocrítica puertas adentro. Por eso, el entrenador volverá a utilizar a la mayoría de los titulares y realizará modificaciones tanto en los nombres como en el sistema táctico.

La principal novedad será el cambio de esquema: Boca dejará atrás el 4-2-3-1 para presentar un 4-3-1-2, con el ingreso de Santiago Ascacíbar en lugar del juvenil Leonel Flores para reforzar el mediocampo.

Además, regresarán Leandro Paredes, quien fue preservado el fin de semana tras la exigencia acumulada entre la final del Mundial y el duelo de ida ante los chilenos, y Leandro Lozano, recuperado de una lesión muscular. En defensa también volverán Nicolás Figal y Ayrton Costa para conformar la zaga central.

En ofensiva, Tomás Aranda será el enlace, mientras que Sebastián Villa y Miguel Merentiel integrarán la dupla de ataque con la misión de aprovechar los espacios que pueda dejar O'Higgins, obligado a salir en busca del triunfo.

La probable formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Datos del partido

Partido: O'Higgins vs. Boca.

O'Higgins vs. Boca. Competencia: Playoffs de la Copa Sudamericana.

Playoffs de la Copa Sudamericana. Hora: 21.30.

21.30. Estadio: El Teniente (Rancagua).

El Teniente (Rancagua). Árbitro: Wilmar Roldán.

Wilmar Roldán. TV: DSports.

Con la ventaja conseguida en Buenos Aires, Boca intentará dar un paso más en la Copa Sudamericana, uno de los grandes objetivos del semestre, y dejar atrás rápidamente el duro traspié sufrido en el inicio del Clausura.